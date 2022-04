POL-MI: Alkoholisierter baut Auffahrunfall

Petershagen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es im Ostring in Lahde in den vergangenen Tagen gekommen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen die Täter im Zeitraum Freitag, 1. April, 17 Uhr bis Donnerstag, 7. April, 16 Uhr in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster an der linken Gebäudeseite des in einer Siedlung stehenden Einfamilienhauses ein und drangen hierdurch ins Innere ein. Darin ...

