Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jungenkompetenztraining - Polizeisport- und Präventionsverein bietet Kurs im Mai und Juni an

Kreis Minden-Lübbecke, Porta Westfalica (ots)

Ein Jungenkompetenztraining bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV Minden-Lübbecke) in Kooperation mit der hiesigen Kreispolizeibehörde von Mai bis Juni 2022 an. Das Angebot richtet sich an die Altersgruppe ab 14 Jahren.

Ziel des Kurses ist es, die Jungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie für mögliche Gefahren und Risiken zu sensibilisieren. Stattfinden wird der Kurs vom 4. Mai bis 8. Juni 2022 jeweils mittwochs in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr im Familienzentrum Eisbergen, Bruchhof 21, Porta Westfalica. Es wird ein Unkostenbeitrag von 65 Euro pro Teilnehmer erhoben.

Unter Leitung einer erfahrenen Trainerin wird der Kurs durch einen Polizeibeamten begleitet. Anmeldungen sind ab sofort unter der Mailadresse birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell