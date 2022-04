Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann zieht bei Fahrkartenkontrolle plötzlich eine Astsäge

Minden, Porta Westfalica (ots)

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Zug hat am späten Mittwochabend ein 22-jähriger Mindener plötzlich eine Astsäge aus seinem Rucksack gezogen und dem Schaffner vorgehalten. Bei einem Halt im Mindener Bahnhof versuchte der 22-Jährige zu flüchten. Zwei zufällig auf dem Bahnsteig anwesende Polizisten stoppten den Mann und legten ihm Handschellen an.

Zwei Streifenwagenbesatzung der Wache Minden waren gegen 22.40 Uhr zum Bahnhof geeilt. Dort trafen sie auf ihre Kollegen sowie den weiteren Beteiligten. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 22-Jährige zuvor in Porta Westfalica in den Regionalexpress eingestiegen war. Den Angaben des Schaffners zu Folge versuchte sich der Mann offenbar einer Kontrolle zu entziehen, indem er nach der Abfahrt umgehend die Zugtoilette aufsuchte. Als es in der Folge schließlich zu der Kontrolle kam, habe laut des Schaffners der 22-Jährige plötzlich die Astsäge aus dem Rucksack geholt und die Klinge in seine Richtung gehalten.

Da der Zug mittlerweile im Bahnhof Minden Halt machte, flüchtete der 22-Jährige, gefolgt vom Schaffner, auf den Bahnsteig. Dort lief er den zufällig anwesenden Beamten in die Hände. Nach der Klärung des Vorfalls und der Feststellung der Personalien wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Zuvor hatten die Einsatzkräfte die Astsäge sichergestellt. Auf den Beschuldigten kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

