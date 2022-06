Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022, in dem Zeitraum 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr ereignete sich in der Gutenbergstraße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 37-jähriger Mann aus Kaiserslautern parkte seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich beim Einparken stieß ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den PKW des Mannes. Hiernach entfernte er sich ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

