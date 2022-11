Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gemeinsame Kontrollen auf Tram-Strecke in der Nordstadt: 40 Anzeigen und positive Reaktion von vielen Fahrgästen

Kassel (ots)

Kassel-Nordstadt: Die Polizei hat am gestrigen Dienstagnachmittag gemeinsam mit der Stadtpolizei Kassel und Kontrolleuren der Verkehrsunternehmen KVG und RTG Kontrollen in Straßenbahnen und RegioTrams auf der Tram-Strecke in der Kasseler Nordstadt durchgeführt. Von dort hatte es in den letzten Monaten vermehrt Meldungen von Kontrolleuren wegen uneinsichtiger oder gar aggressiver Fahrgäste gegeben. In vereinzelten Fällen war das Personal bei Fahrkartenkontrollen sogar bedroht oder angegangen worden. Aus diesem Grund fanden Gespräche zwischen der Kasseler Polizei, dem Nordhessischen Verkehrsverbund inklusive der betroffenen Verkehrsunternehmen sowie der Stadt Kassel statt, bei denen man gemeinsame Schwerpunktkontrollen zur Steigerung der Sicherheit auf diesem Streckenabschnitt beschloss.

Am gestrigen Dienstag waren infolgedessen mehr als zwei Dutzend Bedienstete von Kasseler Polizei, Hessischer Bereitschaftspolizei, Stadtpolizei und der Verkehrsunternehmen im Einsatz. Zwischen 14:00 und 19:30 Uhr führten die Einsatzkräfte gemeinsam Kontrollen in Straßenbahnen und RegioTrams zwischen den Haltestellen "Am Stern" und "Holländische Straße" durch. 40 Strafverfahren, davon 39 wegen Erschleichens von Leistungen und in einem Fall wegen illegalen Drogenbesitzes, leiteten die Kontrollierenden dabei ein. Auch die derzeit geltende Maskenpflicht im ÖPNV hatten die Einsatzkräfte im Blick. Hier wurden 14 Verfahren wegen Verstößen eingeleitet. Wie die eingesetzten Beamtinnen und Beamten berichten, erhielten sie gestern beachtlich viele positive Rückmeldungen von Fahrgästen, die Kontrollen auf diesem Streckenabschnitt sehr begrüßten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell