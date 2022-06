Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Konstanz und des PP Konstanz vom 29.06.2022 - Polizeieinsatz an Hochschule wegen Drohmails (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis/ Breisgau-Hochschwarzwald)

Freiburg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwoch in Furtwangen, Schwenningen und Tuttlingen gekommen. Grund hierfür waren mehrere E-Mail-Nachrichten an die Hochschule Furtwangen, in der sich diffuse Aussagen und Bilder befanden, die als Drohungen verstanden werden konnten. Das Rektorat der Hochschule informierte deswegen die Polizei. Diese hatte an allen drei Standorten der Hochschule in Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen mit höherem Kräfteansatz angeordnet. Das Rektorat veranlasste ihrerseits die Schließung der Eingänge und die Überwachung des Zutrittes. Die Lehrkräfte und Studierenden wurden informiert. Parallel dazu nahm die Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungen zum Urheber der Nachrichten auf.

Mittlerweile steht fest, es handelt sich um einen ehemaligen Studenten der Hochschule aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der 37-jährige Mann konnte am Mittag an seinem Wohnsitz von Beamten des Polizeipräsidiums Freiburg widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Die näheren Hintergründe, die zu den Drohnachrichten führten, sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern an.

Nach Rücksprache mit dem Rektorat der Hochschule findet der Schulbetrieb an allen Standorten wieder normal statt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Konstanz

Leitender Oberstaatsanwalt Dr.Johannes-Georg Roth Telefon: 07531 280-0

Nicole Minge

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-1017 E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell