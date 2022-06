Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Teningen: Pkw in Teningen mutmaßlich in Brand gesetzt - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 29.06.2022, in Emmendingen. Der Mann steht unter Verdacht, in derselben Nacht in Teningen einen geparkten Pkw angezündet zu haben.

Zeugen hatten das brennende Fahrzeug gegen 0.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bereich Friedrich-Meyer-Straße festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen, der nach derzeitigem Kenntnisstand in einem Bekanntschaftsverhältnis zum Geschädigten steht.

Als der Tatverdächtige in einem Mehrfamilienhaus in Emmendingen überprüft werden sollte, versteckte sich dieser auf dem Dach des Wohngebäudes. Polizei und Feuerwehr waren daraufhin im Einsatz, gegen 3.45 Uhr erfolgte die Festnahme des 31-jährigen. Er soll im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel. 07641 5820, zu melden.

