POL-FR: Folgemeldung zu: POL-FR: Lkr. Emmendingen, Emmendingen: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen 31-Jährigen vorläufig festgenommen hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 29.06.2022, in Emmendingen. Der Mann steht unter Verdacht, in derselben Nacht in Teningen einen geparkten Pkw angezündet zu haben. Zeugen hatten das brennende Fahrzeug gegen 0.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz ...

