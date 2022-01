Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßen großflächig besprüht

Jena (ots)

In Stadtroda sprühten Unbekannte im Einmündungsbereich Straße des Friedens/ Geraer Straße am frühen Sonntagmorgen ab 05:20 Uhr verschiedene Schriftzüge mit insgesamt über 100 m Länge auf die Fahrbahn. Die Kosten für Beseitigung der in roter, gelber, weißer und blauer Farbe aufgetragenen Schmierereien werden durch die beautragte Firma auf 1.500 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, die Polizei in Stadtroda unter 036428 640 zu verständigen.

