Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurde 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Juni 2022, nachdem er von einem 18-jährigen Fahrer eines Pkw-VW übersehen wurde.

Der 18-jährige Mann aus Delmenhorst befuhr gegen 12:40 Uhr, mit seinem Pkw-VW die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung der Stedinger Straße. Der 18-Jährige wollte an der Kreuzung der Friedrich-Ebert-Alle/Nordwollestraße nach rechts in die Nordwollestraße abbiegen, dabei übersah er den 14-jährigen Radfahrer aus Delmenhorst, der den rechtsseitigen, neben der Fahrbahn befindlichen Radweg, in Richtung der Stedinger Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Die Eltern des 14-Jährigen wurden informiert. Der Gesamtschaden wurde auf circa 2.250 Euro geschätzt.

Gegen den 18-jährigen Unfallverursacher wurden ein Strafverfahren und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

