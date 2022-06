Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Richtiges Verhalten bei Nässe

Delmenhorst (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge von der nassen Fahrbahn abkamen. Während ein junger Mann in Delmenhorst unverletzt blieb und sein Pkw in einem Vorgarten zum Stehen kam, erlitt ein Pkw-Fahrer in Hude schwere Verletzungen.

Regengüsse im Sommer sind keine Seltenheit. Mit ihnen erhöht sich aber das Unfallrisiko. Insbesondere zwei Dinge sollten beachtet werden, um dieses Risiko zu minimieren. Die Geschwindigkeit sollte den Witterungsbedingungen angepasst werden. Zudem hilft ein guter Zustand der Reifen bei Regenfällen und nassen Fahrbahnen.

Reifen sind die Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße. Damit das Auto auch bei Regen möglichst sicher fährt und Fahrbefehle wie Lenken und Bremsen übertragen werden können, sollte darauf geachtet werden, dass:

- die Profiltiefe der Reifen ausreicht: Mindestprofiltiefe mal zwei = Drei Millimeter bei Sommerreifen - der Reifendruck stimmt: Angaben sind unter anderem am Tankdeckel zu finden

Selbst die besten Reifen können die gegebenen Befehle aber nicht auf die Fahrbahn übertragen, wenn die gefahrene Geschwindigkeit zu hoch ist. Dann drohen Gefahren durch Unter- oder Übersteuern. Beim Untersteuern folgt das Fahrzeug nicht der Kurve und zieht nach außen. Beim Übersteuern bricht das Heck aus. Auf nasser Fahrbahn verlängert sich zudem der Bremsweg. Deshalb sollte früher als auf trockener Fahrbahn gebremst werden. Außerdem gilt es, den Abstand zu Vorausfahrenden nochmals zu vergrößern. Nach heftigen Regenfällen besteht zudem die Gefahr von Aquaplaning. Dabei schieben sich die Wassermassen zwischen den Straßenbelag und den Autoreifen und führen zu einem Aufschwimmen. Führungs- und Bremskräfte können nicht mehr übertragen werden.

Einfache Hinweise zum sicheren Fahren auf nasser Fahrbahn:

- Mit beiden Händen am Lenkrad fahren - Die Geschwindigkeit anpassen: Reifen haben bei langsamer Fahrt eine bessere Haftung und Kontakt zur Straße - Ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen halten - Vor Kurven und Richtungswechseln bremsen - Zustand der Bereifung regelmäßig überprüfen - Sicht durch guten Zustand der Scheiben und Scheibenwischer freihalten - Aktives Einschalten des Abblendlichts (Automatikmodus oder Tagfahrlicht sind nicht ausreichend)

