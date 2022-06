POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Drei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden waren am Montag, 27. Juni 2022, gegen 15:45 Uhr, das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Ganderkesee. Zur Unfallzeit befuhr ein 82-jähriger Delmenhorster mit einem Ford den Schlutterbrink in Richtung Delmestraße. In einer leichten Linkskurve ...

mehr