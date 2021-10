Polizei Köln

POL-K: 211004-7-K Raubüberfall im Wettbüro in Porz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in einem Wettbüro in Köln-Porz am Montagmorgen (4. Oktober) sucht die Polizei Köln einen 20 bis 25 Jahre alten, etwa 1.75 Meter großen, schlanken Mann. Er soll die Angestellte des Wettbüros auf der Mühlenstraße gegen 11 Uhr mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte, der einen grau-weißen Kapuzenpullover und eine Jeans sowie eine schwarze Mund-Nasenbedeckung trug, über den Parkplatz.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen Zeugen des Überfalls und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell