POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Am gestrigen Abend kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge von der nassen Fahrbahn abkamen. Während ein junger Mann in Delmenhorst unverletzt blieb und sein Pkw in einem Vorgarten zum Stehen kam, erlitt ein Pkw-Fahrer in Hude schwere Verletzungen. ...

mehr