Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufsitzrasenmäher gestohlen

Nienstädt (ots)

(ma)

In der Zeit von Die., 18.01. bis Do., 20.01.2022 wurde auf dem Gelände der Grundschule Nienstädt an der Bahnhofstraße ein verschlossener Holzschuppen aufgebrochen und ein Aufsitzrasenmäher entwendet.

Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Nienstädt, Tel.: 05724-397430, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell