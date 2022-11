Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe scheitern in Bettenhausen: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Benteroder Straße in Kassel-Bettenhausen gescheitert. Warum es den unbekannten Tätern nicht gelang, den vor dem Eingang eines Wohnhauses abgestellten Audi A7 Sportback zu stehlen, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, die von einer Überwachungskamera erfasst wurden. Nach erster Auswertung der Bilder liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter, Kappe, dunkles Oberteil, helle Hose, dunkle Schuhe

2. Täter: Männlich, Drei-Tage-Bart, Kappe, dunkle Jacke oder Weste, helle Hose, dunkle Schuhe, weiße Socken, Handschuhe

Ereignet hatte sich der versuchte Autodiebstahl gegen 1:40 Uhr in der Nacht. Zu dieser Zeit bewegte sich einer der Täter vor der Eingangstür des Wohnhauses, während sein Komplize an dem geparkten Audi hantierte und offenbar versuchte, die Fahrertür zu öffnen. Nachdem dies misslungen war, flüchteten die Unbekannten in Richtung Umbachsweg. Aufgrund der Aufzeichnungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter vor der Haustür einen Funkstreckenverlängerer dabeihatte, um sich die Keyless-Go-Funktion des Audi zunutze zu machen. Die in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den Autodieben verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bettenhausen beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

