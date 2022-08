Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte verbrennen Sperrmüll auf dem Grillplatz Rußberg (15.08.2022)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben am Montagabend auf der Rußbergstraße an zwei Grillstellen gleichzeitig alte Möbel verbrannt. Hierbei ließen sie die Feuerstellen auch noch unbeaufsichtigt zurück. Gegen 21.30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei zwei brennende Feuerstellen auf dem Grillplatz Rußberg. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass noch eines der Feuer stark brannte und aufgrund der Höhe der Flammen eine Brandgefahr für den naheliegenden Wald nicht ausgeschlossen werden konnte. Die alarmierte Feuerwehr Tuttlingen löschte die beiden Feuerstellen ab. Im Brandschutt konnten Scharniere und Metallteile festgestellt werden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Unbekannten in den Feuerstellen Sperrmüll verbrannten. Personen, die im Verlauf des Montagabends im Bereich der Rußbergstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

