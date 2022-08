Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Alemannenstraße (15.08.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, gegen 11.30 Uhr, eine Unfallflucht auf der Alemannenstraße begangen. Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen BMW. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell