POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Frau erleidet bei Sturz im Fliederweg Platzwunde am Kopf - Polizei bittet um Zeugenhinweise (13.08.2022)

Möglicherweise unter Beteiligung einer weiteren Person hat sich eine 60-jährige Frau am frühen Samstagmorgen, zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, vermutlich bei einem Sturz, oder aber bei einem Angriff durch einen unbekannten Täter, auf dem Fliederweg eine Kopfplatzwunde zugezogen. Die 60-Jährige wurde von einem Ersthelfer verletzt aufgefunden und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Auffinden der Frau kaufte ein Unbekannter mit ihrer EC-Karte an einem nahe gelegenen Zigarettenautomat für über 100 Euro Zigaretten. Personen, die im fraglichen Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Fliederwegs gemacht haben, dort Zeuge einer möglichen Auseinandersetzung geworden sind, oder Hinweise zu Personen geben können, die über eine größere Menge Zigaretten verfügten oder zum Kauf anboten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen (Tel.: 07731 1437-0) zu melden.

