Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Fahrer eines Transporters beschädigt Ampel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg - Haid

Am Abend des Donnerstags, 23.12.2021, 21:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Freiburg - Haid im Bereich der Endhaltestelle Munzinger Straße.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer lenkte seinen Lieferwagen aus der Ausfahrt des Pendlerparkplatzes / der Bushaltestellen über den Radweg in Richtung Besanconallee um auf diese in südlicher Richtung (St. Georgen) einzubiegen. Hierbei touchiert er den Ampelmast an welchem die Fußgängerampel angebracht ist. Er verursacht einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Der Hinweisgeber beobachtete zwar den Unfall, konnte aber aus der Entfernung in der Dunkelheit das Kennzeichen nicht notieren. Er wies aber darauf hin, dass sich in diesem Moment eine Gruppe junger Menschen in der Nähe befand, welche möglicherweise genauere Hinweise geben könnten.

Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können sich zu melden.

