Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter mit Bommelmütze raubt Frau das Handy: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Handyraubes, der sich am gestrigen Sonntagabend in der Lutherstraße in Kassel ereignete, suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Opfer des Überfalls wurde eine 27-jährige Frau aus Rostock, die sich gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Weg vom Hauptbahnhof in ein Hotel befand. Da sie nicht ortskundig war, hielt sie ihr Handy mit eingeschalteter Navigation in der Hand und lief in Richtung Stern. In Höhe der Lutherkirche näherte sich dann ein unbekannter Mann von hinten an und versuchte, der 27-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Das Opfer setzte sich zwar zur Wehr und rief laut um Hilfe, allerdings gelang es dem Täter nach einem Handgemenge, das Apple iPhone SE 2 mit erheblichem Kraftaufwand an sich zu nehmen und damit zu flüchten. Die unter Schock stehende Frau sprach kurz nach der Tat einen Passanten an, der für sie die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Mauerstraße geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg. Er wird folgendermaßen beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Wintermütze mit Bommeln, einen hellen Pullover, eine Jogginghose und Sneaker

Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell