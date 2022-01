Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Durmersheim (ots)

Am Samstagnachmittag, zwischen 15:20 Uhr und 19 Uhr, wurde in Durmersheim und in Würmersheim jeweils in ein Wohnhaus eingebrochen. Bei beiden Objekten wurden die Terassentüren aufgehebelt und so die Räumlichkeiten betreten. Die gesamten Wohnungen wurden durchsucht. Entwendet wurden kleine, einfach zu transportierende Wertgegenstände, überwiegend Schmuck. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es gibt keinerlei Hinweise auf die Täterschaft. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222 7610, in Verbindung zu setzen.

/AHim

