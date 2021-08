Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagenow (ots)

In Hagenow ist ein 11-jähriger Junge am Donnerstagnachmittag von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Kind mit einem Fahrrad hinter einer Hecker hervorgekommen und plötzlich auf die Fahrbahn gefahren sein. Der 11-jährige deutsche Junge wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

