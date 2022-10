Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Goch (ots)

Am Mittwoch (26.Oktober 2022), kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch an der Voßheider Straße in Goch. Der oder die bislang noch unbekannten Täter versuchten sich durch das Aufhebeln von zwei unterschiedlichen Eingangstüren sowie einem Fenster, Zutritt zu einem Pfarrhaus zu verschaffen. Nachdem den Tätern es nicht gelang ins Gebäude einzudringen, flüchteten Sie in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell