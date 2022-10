Goch (ots) - Am Mittwoch (26. Oktober 2022), kam es zwischen 15:00 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch an der Hubert-Houben-Straße in Goch. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus, in diesem Sie die Terrassentüre aufhebelten. Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. ...

