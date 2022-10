POL-MK: Mit Fernseher und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kierspe (ots) - Samstagabend gegen 22:35 Uhr meldeten Zeugen, dass die Buchholzvilla brennt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl voll in Flammen stand. Er konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es erstand erheblicher Sachschaden an der denkmalgeschützten Villa. Sie ist zudem einsturzgefährdet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

