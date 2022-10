POL-MK: Brand der Buchholzvilla

Menden (ots) - Auf einem Baustellengelände in der Straße Am Riekenbrauck wurde zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr aus zwei Baustellenfahrzeugen sowie einem externen Tank ca. 1600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter durchtrennten dafür u.a. auch einen Schlauch. Hinweise auf Täter liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: ...

mehr