Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Lagerhalle

Täter fährt mit dunklem BMW vor

Rees-Haldern (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch (26. Oktober 2022) einen Bauzaun aufgebrochen, um sich Zugang zum Gelände einer Metallbaufirma an der Straße Im Hollerfeld zu verschaffen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie gegen 00:33 Uhr eine Person das Metalltor zum Gelände öffnet und mit einem schwarzen BMW mit dunklen Felgen hindurchfährt. Danach drang der Unbekannte in eine Lagerhalle der Firma ein und entwendete mehrere Werkzeugmaschinen und Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Das Diebesgut hat der Täter vermutlich in den Wagen geladen. Gegen 02:00 Uhr verließ der BMW das Grundstück wieder. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Wagen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell