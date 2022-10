POL-KLE: Kalkar - Baumesse bietet Beratung zum Einbruchschutz / Experten der Polizei vor Ort

Kleve (ots) - Die Scheibe eines Opel Corsa haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (25. Oktober 2022) am Mittelweg eingeschlagen. Der Wagen war auf Höhe der Hausnummer 40 in einer Parkbucht abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter ein Samsung Smartphone sowie ein Notebook. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter ...

