Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf Geldautomat in Jena Winzerla

Jena (ots)

Durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde bei einer Kontrolle in den frühen Morgenstunden des Sonntag festgestellt, dass sich Personen an einem Geldautomaten in der Winzerlaer Straße zu schaffen machen. Als die Täter den Mitarbeiter sahen, flüchteten diese unerkannt vom Tatort. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Polizei führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, konnten die Täter jedoch nicht feststellen. Den Tätern ist es nicht gelungen an das Bargeld zu kommen. Am Geldautomaten, welcher in die Hausfassade eingelassen ist, sowie an einer seitlichen Zugangstür zum Automatenhäuschen entstand erheblicher Sachschaden durch massive Gewalteinwirkung. Die Polizei Jena nimmt Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen entgegen, die im näheren Umkreis der Bushaltestelle Beutenberg Campus gesehen wurden.

