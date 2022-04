LPI-J: Die "Nacke Kanone" - Teil 444 1/4

Jena (ots) - Kleine Vandalen beschädigten am Donnerstagmittag einen Schaukasten eines Einkaufszentrums in der Friedrich-Zucker-Straße. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall und in der weiteren Folge die besagte Beschädigung festgestellt. Ebenso konnte er drei augenscheinlich Jugendliche sehen, welche sich rasch vom Ereignisort entfernten. Die eingesetzten Beamten konnten die zwei 13-Jährigen und den 14-Jährigenjedoch feststellen. Die entsprechende Anzeige wurde ...

