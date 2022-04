LPI-J: Grabschmuck entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 19-jähriger Fahrzeughalter musste am Donnerstagnachmittag in Eisenberg feststellen, dass Unbekannte sich an seinem VW zu schaffen gemacht hatten. Neben Beschädigungen am Lack wies der in der Schillerstraße abgestellte Pkw auch zwei platte Reifen auf. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr