Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz (ots)

Mehrere Zähne büßte am Samstagabend ein rumänischer Staatsbürger ein, als er am Abend einem Landsmann in seiner Unterkunft die Tür öffnete und unvermittelt angegriffen wurde. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, der Täter befand sich bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort.

