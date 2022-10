Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Bedburg-Hau (ots)

Am heutigen Mittwoch (26. Oktober 2022), kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B57, zwischen dem Johann-van-Aken-Ring und der Holzstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ein in zweistelliger Personenhöhe besetzter Linienbus, der in Richtung Moyland unterwegs war, auf einen Radlader auf, der die B57 in gleicher Richtung befuhr. Der Radlader kippte durch die Kollision auf die Seite. Der 57-jährige Busfahrer aus Xanten, eine 36-jährige Frau aus Kalkar, welche sich im Bus befand, sowie ein 35-jähriger Mann aus Kleve welcher den Radlader fuhr, verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Zwei weitere Fahrgäste, eine 16-Jährige aus Kalkar und eine 23-Jährige aus Moers, welche sich ebenfalls im Bus befunden hatten, wurden leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Unfalls war die B57 bis zum frühen Nachmittag gesperrt. (pp)

