Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Weißer BMW X1 beschädigt worden

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Sonntag (23. Oktober 2022) kam es zwischen 13:55 Uhr und 16:55 Uhr zu einer Unfallflucht in Rees. Ein 69-jähriger Mann hatte seinen weißen BMW X1 auf einem Parkplatz am Westring abgestellt gehabt. Als der Mann zu seinem Auto zurückkehrte und bereits einige Kilometer zurückgelegt hatte, stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Am vorderen rechten Radkasten des Fahrzeugs, befanden sich mehrere Kratzer sowie eine Delle. Der Unfallverursacher entfernte sich demnach vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

