Kleve (ots) - Am Montag (24. Oktober 2022), zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es an der Hoffmannallee in Kleve, zu einem Diebstahl. Vom Gelände des EOC-Centers wurde dabei ein schwarzes Crossbike eines 57-jährigen aus Kleve entwendet, welches mit einem Spiralschloss gesichert gewesen war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, ...

