POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Die gefahrene Geschwindigkeit entscheidet in vielen Fällen darüber, ob der Fahrer oder die Fahrerin im Notfall noch rechtzeitig bremsen kann oder nicht. Im Falle eines Falles entscheidet die Geschwindigkeit auch, wie schwer Personen im Fahrzeug oder außerhalb davon verletzt werden. Die Polizei möchte alle Verkehrsteilnehmer vor schweren Unfällen schützen und führt deshalb regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, so auch in der 42. Kalenderwoche vom 17. bis zum 23. Oktober. Dabei fielen 249 Geschwindigkeitsübertretungen von Verkehrsteilnehmern auf. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten 39 andere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest, wie die Handynutzung am Steuer, Vorfahrtsverletzungen und nicht angelegte Gurte.

Insgesamt wurden zehn Blutproben entnommen, da der Verdacht des Fahrens unter Alkohol - oder Drogeneinfluss bestand. Außerdem konnten 15 Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorlegen.

Am Dienstag (18. Oktober 2022) führte der Verkehrsdienst der Polizei Kleve zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei von 08:30 bis 12:30 Uhr in Emmerich und Kleve Kontrollen mit Fokus auf Pedelec- und Radfahrende durch (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5349750). Dabei wurden wie berichtet 34 Zweiradfahrende kontrolliert, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten. Außerhalb der Schwerpunkkontrolle erfasste die Polizei in der Woche 45 weitere Verstöße von Radfahrenden.

