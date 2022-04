Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Öl auf Niers

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mülfort, 22.04.2022,10:12 Uhr, Giesenkirchener Straße (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Ölaustritt auf der Niers informiert.

Die Feuerwehr erkundete die Einsatzstelle. Als Erstmaßnahme wurden Ölsperren auf der Giesenkirchener Straße ausgebracht. Eine weitere Ölsperre wurde an der Brücke Römerstraße ausgebracht. Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass das Öl in der Nähe der Kochschulstraße in die Niers gelangte. Im Bereich der Austrittsstelle wurde eine weitere Ölsperre ausgebracht um möglichst viel Öl aufzufangen. Das Umweltamt der Stadt Mönchengladbach und die NEW AG wurden für weitere Maßnahmen hinzugezogen.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Kleineinsatzfahrzeug und der Wechsellader aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Die Polizei, das Umweltamt der Stadt Mönchengladbach und die NEW AG waren ebenfalls im Einsatz.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell