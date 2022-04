Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW-Brand auf der B57

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 19.04.2022, 19:10 Uhr, B57 (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem PKW-Brand auf der B 57 nahe Kothausen.

Die Rauchentwicklung verursachte eine erhebliche Sichtbehinderung auf der B 57. Die Feuerwehr, die von der Wache in Holt nur einen kurzen Anfahrtsweg hatte, konnte den Brand schnell löschen. Bei dem Ereignis wurde niemand verletzt.

Das Fahrzeug wurde durch den Brand so schwer beschädigt, dass Betriebsmittel ausliefen. Die Feuerwehr konnte einen Teil der Betriebsstoffe auffangen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Betriebsmittel in die Kanalisation gelangt waren, wurden der Fachbereich Umwelt der Stadt Mönchengladbach und die NEW AG zur Einsatzstelle gerufen um weitere Untersuchungen durchzuführen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach. Der Fachbereich Umwelt und die NEW AG waren ebenfalls vor Ort.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

