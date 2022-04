Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber Christoph 9 im Einsatz

Mönchengladbach-Holt, 18.04.2022, 16:15 Uhr, Josef-Drauschke-Straße (ots)

Gegen 16:15 Uhr alarmierte der vor Ort tätige Rettungsdienst der Feuerwehr einen Rettungshubschrauber zum schonenden Transport eines Patienten nach.

In seiner Wohnung war der Patient gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Es fand an der Einsatzstelle eine umfassende Versorgung und Stabilisierung des Patienten statt. Anschließend wurde er dann zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Der Rettungshubschrauber landete auf einer Freifläche auf der Böklinstraße im Ortsteil Holt.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Mario Valles-Fernandez

