Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Am Samstag zwischen 17.00 und 19.30 Uhr ereignete sich im Langen Anger ein Verkehrsunfall. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit verpasste der Fahrer eines größeren Fahrzeugs, eventuell ein Sprinter oder kleiner Lkw, die Fahrbahnverschwenkung in Höhe des Gadamerplatzes und beschädigte dort ein Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand am Schild ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und den Halter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/174-1700 zu melden.

