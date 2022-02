Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines E-Scooters, durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf der Alten Frankfurter Straße, kontrolliert. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Der Fahrer gab auf Nachfrage spontan an, am Abend zuvor Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest konnte den Konsum von Amphetaminen bestätigten. Der Fahrer bereute seine Tat zwar muss sich nun aber wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

