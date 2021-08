Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pedelec-Fahrerin verunfallt

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Eine 49-jährige Fahrerin eines Pedelec wurde nach einem Unfall in der Hauptstraße am Dienstagabend mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war ersten Erkenntnissen zufolge hinter einem Fiat eines 48-Jährigen gefahren. Als dieser zum Entladen auf dem Radweg hielt, wich die 49-Jährige demzufolge auf die Fahrbahn aus, um an dem Pkw vorbeizufahren. Währenddessen soll eine 48-jährige Mitfahrerin aus dem Pkw ausgestiegen sein, sodass die 49-Jährige auswich und plötzlich stürzte. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

