Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall: Kollision bei Wendemanöver

Insassen schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Montag (24. Oktober 2022) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kevelaerer Straße in Weeze. Ein 43-jähriger Fahrer eines gelben Subaru Legacy war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Weeze unterwegs und wollte auf dem aus seiner Sicht linksliegenden Grünstreifen, in die entgegengesetzte Fahrtrichtung wenden. Der Mann befuhr den Grünstreifen, übersah beim folgenden Rückwärtsfahren aber einen schwarzen 1er BMW eines 28-jährigen aus Kevelaer und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die drei Insassen, der 43-jährige Fahrer sowie ein 20-jähriger und ein 18-jähriger Mann, des gelben Subarus so schwer verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurde die B9 an der Unfallörtlichkeit in beide Richtungen gesperrt.

