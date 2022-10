Kalkar-Kehrum (ots) - Am Montag (24. Oktober 2022), zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr kam es in Kalkar, an der Xantener Straße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Vorhängeschloss eines Tores auf und entwendeten im Anschluss einen Radlager. Mit dem Fahrzeug verließen sie den landwirtschaftlichen Betrieb über die rückwärtige Seite und ...

