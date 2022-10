Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte Täter entwenden Radlader

Polizei sucht Zeugen

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Montag (24. Oktober 2022), zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr kam es in Kalkar, an der Xantener Straße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Vorhängeschloss eines Tores auf und entwendeten im Anschluss einen Radlager. Mit dem Fahrzeug verließen sie den landwirtschaftlichen Betrieb über die rückwärtige Seite und beschädigten dabei mehrere Weidezäune. Aufgrund dessen das die Spuren des Radladers auf einem Parkplatz enden, ist davon auszugehen, dass der Radlader auf oder in ein anderes, unbekanntes Fahrzeug verladen wurde.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell