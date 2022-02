Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Damenschmuck sichergestellt - Eigentümersuche

Die Gothaer Polizei sucht derzeit den Eigentümer mehrerer Schmuckgegenstände. Am 17.01.2022 führten Polizisten in der Oststraße eine Verkehrskontrolle mit einem 34-Jährigen durch. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden den Damenschmuck, wobei die Herkunft nicht geklärt werden konnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt, sie konnten bislang keinem Eigentumsdelikt zugeordnet werden. Es handelt sich um zwei goldfarbene Halsketten und einen Kettenanhänger in Form eines Elefanten. Der Besitzer wird bei Wiedererkennung gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0013690/2022 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. Für eine zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. (db)

