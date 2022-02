Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha führte in der vergangenen Nacht Verkehrskontrollen am Ekhofplatz durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 37-jährigen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,7 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren. (jd)

