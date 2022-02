Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau am Zebrastreifen angefahren

Suhl (ots)

Donnerstagmorgen (17.02.2022) überquerte eine 59-jährige Frau den Fußgängerüberweg am Friedhof in der Werther Straße in Suhl. Kurz bevor sie auf der anderen Straßenseite angelangt war, kam plötzlich eine 29-Jährige mit ihrem Opel aus Richtung Rimbachstraße angefahren, übersah die Fußgängerin und erfasste sie. Die 59-Jährige wurde auf die Frontscheibe und zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

