Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Lagerhalle

Werkzeuge und Kupferbleche entwendet

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (22. Oktober 2022), 11:00 Uhr bis Montag (24. Oktober 2022), 07:30 Uhr kam es in Geldern zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Max-Planck-Straße. Die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über das Rolltor der Lagerhalle Zutritt zu selbiger und entwendeten ein Schweißgerät, diverse andere Werkzeuge sowie Kupferbleche. Zeugen, die Aussagen zum Sachverhalt oder zum Fahrzeug machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell